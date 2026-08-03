Edin Dzeko, Schalke'ye imzayı attı!

Schalke, Edin Dzeko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 16:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Edin Dzeko, Schalke'ye imzayı attı!
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Schalke, geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve sözleşmesi biten Edin Dzeko'yu takımda tuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman ekibi, 40 yaşındaki Dzeko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dzeko, Schalke ile yeni sözleşme imzalamasının ardından, "Schalke'ye geldiğimden bu yana harika bir takımın parçası oldum ve taraftarların desteğini hissettim. Bundesliga'ya yükselmek, kariyerimin en önemli anlarından biri oldu. İnanılmaz bir deneyimdi. Futbol, hayatım boyunca beni mutlu ve bana ilham verdi. Hala hırslıyım ve Bundesliga'da da takıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fiorentina forması giyen tecrübeli golcü, ara transfer döneminde Schalke'ye katıldı. Dzeko, Alman ekibinde çıktığı 11 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı.



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