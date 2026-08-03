İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'da yönetim kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvuru yaptı. Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetimin istifa ederek bugün İzmir Adliyesi'nde ilgili mahkemeye dilekçe sunduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların verdikleri dilekçede son 3 genel kurul toplantısında başkan adayı çıkmamasını ve kulübün mali durumunu gerekçe gösterdiği bildirildi. Yönetimi devralacak kayyımın seçimli genel kurul kararı alacağı, tekrar aday çıkmaması durumunda kulübün tasviye edilmesi tehlikesinin gündeme gelebileceği öğrenildi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Altay yönetimi kayyıma başvurdu
Altay'da yönetim kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvuru yaptı.
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