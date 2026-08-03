Dünya Kupası'nın yıldızı Vozinha, Şili'de kahraman gibi karşılandı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği unutulmaz performanslarla adından söz ettiren Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın tecrübeli kalecisi Vozinha, kariyerinin yeni durağı olan Şili'ye görkemli bir karşılamayla adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 40 yaşındaki file bekçisi, Şili futbolunun köklü kulüplerinden Colo-Colo ile sözleşme imzalamak üzere Santiago'ya ulaşırken, havalimanında yüzlerce taraftar tarafından tezahüratlar ve bayraklarla karşılandı. Dünya Kupası'nın ardından ülkesinde ve uluslararası futbol kamuoyunda büyük bir popülarite yakalayan deneyimli kaleci, taraftarların yoğun ilgisiyle adeta bir kahraman gibi karşılandı.
Vozinha, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beni sabırla bekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. Monumental Stadı'nda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Colo-Colo'nun, deneyimli kaleciye ilk etapta 6 aylık sözleşme sunması ve anlaşmaya 12 aylık uzatma opsiyonu eklemesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması ve Vozinha'nın kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.
2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nın tarihindeki ilk turnuva deneyiminde sergilediği kurtarışlarla dikkat çeken Vozinha, özellikle turnuva şampiyonu İspanya karşısındaki performansıyla futbolseverlerin hafızasında yer edinmişti. Gösterdiği başarılı performansın ardından dünya futbolunda geniş yankı uyandıran tecrübeli eldiven, şimdi Colo-Colo'nun lig ve kıta hedeflerinde önemli rol üstlenmeye hazırlanıyor.
Vozinha, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beni sabırla bekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. Monumental Stadı'nda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Colo-Colo'nun, deneyimli kaleciye ilk etapta 6 aylık sözleşme sunması ve anlaşmaya 12 aylık uzatma opsiyonu eklemesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması ve Vozinha'nın kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.
2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nın tarihindeki ilk turnuva deneyiminde sergilediği kurtarışlarla dikkat çeken Vozinha, özellikle turnuva şampiyonu İspanya karşısındaki performansıyla futbolseverlerin hafızasında yer edinmişti. Gösterdiği başarılı performansın ardından dünya futbolunda geniş yankı uyandıran tecrübeli eldiven, şimdi Colo-Colo'nun lig ve kıta hedeflerinde önemli rol üstlenmeye hazırlanıyor.