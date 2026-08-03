Mustafa Erhan'dan Gaziantep'e ret!

Beşiktaş forması giyen Mustafa Erhan Hekimoğlu, Gaziantep FK'nın ilgisine sıcak bakmıyor. 19 yaşındaki genç futbolcunun önceliği, Beşiktaş'tan ayrılması halinde kariyerini yurt dışında sürdürmek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 14:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mustafa Erhan'dan Gaziantep'e ret!
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Beşiktaş forması giyen Mustafa Erhan Hekimoğlu, geleceği ile ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'den Gaziantep FK'nin kiralamak istediği 19 yaşındaki futbolcu, bu transfere sıcak bakmıyor.

19 yaşındaki genç futbolcunun önceliği, Beşiktaş'tan ayrılması halinde kariyerini yurt dışında sürdürmek. Şu aşamada Türkiye'den gelecek tekliflere mesafeli yaklaşıyor.

Beşiktaş'ta geçen sezon 21 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı. [A Spor]

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