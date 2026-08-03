Mustafa Erhan'dan Gaziantep'e ret!

Beşiktaş forması giyen Mustafa Erhan Hekimoğlu, geleceği ile ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'den Gaziantep FK'nin kiralamak istediği 19 yaşındaki futbolcu, bu transfere sıcak bakmıyor.
19 yaşındaki genç futbolcunun önceliği, Beşiktaş'tan ayrılması halinde kariyerini yurt dışında sürdürmek. Şu aşamada Türkiye'den gelecek tekliflere mesafeli yaklaşıyor.
Beşiktaş'ta geçen sezon 21 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı. [A Spor]
19 yaşındaki genç futbolcunun önceliği, Beşiktaş'tan ayrılması halinde kariyerini yurt dışında sürdürmek. Şu aşamada Türkiye'den gelecek tekliflere mesafeli yaklaşıyor.
Beşiktaş'ta geçen sezon 21 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı. [A Spor]