Mardin 1969 Spor, Adem Eren Kabak'ı renklerine bağladı

Mardin 1969 Spor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ı Konyaspor'dan 1 yıllığına kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 15:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mardin 1969 Spor, Adem Eren Kabak'ı renklerine bağladı
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ı Konyaspor'dan 1 yıllığına kiraladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mardin 1969 Spor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertli ekip, 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ın 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması konusunda Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, mücadeleci yapısı, karakteri ve potansiyeliyle dikkat çeken Adem Eren Kabak'ın takıma önemli katkılar sunmasının beklendiği belirtilerek, futbolcuya kırmızı-lacivertli forma altında başarılı bir sezon temennisinde bulunuldu. Açıklamada, "Transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Hoş geldin Adem Eren Kabak" ifadeleri kullanıldı.

Mardin 1969 Spor yönetimi ayrıca, transfer sürecinde sergilediği yapıcı yaklaşım ve iş birliği dolayısıyla Konyaspor yönetimine teşekkür ederek yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

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