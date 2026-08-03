ABD, Pochettino ile yola devam dedi

ABD Futbol Federasyonu, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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calendar 03 Ağustos 2026 16:15
ABD, Pochettino ile yola devam dedi
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Federasyondan yapılan açıklamada, Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Böylece Pochettino, ABD Milli Takımı'nın başındaki görevini sürdürmeye devam edecek.

DÜNYA KUPASI'NDA SON 16 TURU

Pochettino yönetimindeki ABD, ev sahiplerinden biri olduğu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başardı. ABD, bu turda Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

HEDEF 2030 DÜNYA KUPASI

ABD Futbol Federasyonu, sözleşme uzatma kararıyla Pochettino liderliğinde uzun vadeli projeye olan güvenini gösterirken, yeni hedefin 2030 FIFA Dünya Kupası olduğu belirtildi.

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