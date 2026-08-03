-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı yayın kanalı ve tarihi
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2026 17:01 -
Güncelleme Tarihi:
03 Ağustos 2026 17:01
Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı yayın kanalı ve tarihi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Kanarya ikinci eleme turunda Gornik Zabrze engelini 2-1'lik skorla aşmayı başardı. Şimdi ise gözler Fenerbahçe Sturm Graz maçına çevrildi. Peki, Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı yayın kanalı ve tarihi
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne mutlaka katılmak istiyor. İlk turda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi elemeyi başaran kanarya şimdi ise gözünü Sturm Graz maçına çevirdi. İlk maç Chobani Stadyumu'nda oynanacak. İşte Fenerbahçe Sturm Graz maçı yayın kanalı, saati ve tarihi…
FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe üçüncü eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Mücadele 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. 21.00'da başlayacak olan mücadeleyi futbolseverler tv100 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
FENERBAHÇE PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ
Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçmesi ve play-off turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belli oldu.
-Bodo/Glimt
-Lyon
-Union SG
-Sparta Prag
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.