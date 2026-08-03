Newcastle United'dan Arsenal'a Guimaraes yanıtı

Arsenal'ın Bruno Guimaraes için yaptığı ilk teklif Newcastle United tarafından reddedildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 17:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle United'dan Arsenal'a Guimaraes yanıtı
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Arsenal'ın, Newcastle United kaptanı Bruno Guimaraes için yaptığı ilk transfer teklifi reddedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Premier Lig şampiyonu Arsenal'ın, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Newcastle United ile doğrudan görüşmelere başladığı belirtildi.

İspanya'nın La Manga kentinde gerçekleştirilecek sezon öncesi hazırlık kampına katılmak üzere yola çıkan Guimaraes'in, geçen ay Newcastle yönetimine bu yaz Arsenal'e transfer olmak istediğini ilettiği öğrenildi.

Ancak Newcastle United cephesi, takım kaptanını kadroda tutmakta kararlı. 28 yaşındaki futbolcunun St. James' Park'taki sözleşmesinde iki yıl daha bulunurken, kulübün ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonu da elinde bulunduruyor.

Sky Sports'un haberine göre, Arsenal yönetimi, reddedilen ilk teklifin ardından Newcastle'a daha yüksek bir teklif sunup sunmama konusunu kendi içinde değerlendiriyor.

KAMPA KATILDI

Öte yandan Guimaraes, pazartesi günü Newcastle United'ın İspanya'nın La Manga kentindeki sezon öncesi kampına katılmak üzere yola çıktı.

Brezilya'dan pazar günü ayrılan deneyimli orta saha oyuncusunun kampa katılması bekleniyordu. Kulüple yapılan planlama doğrultusunda İspanya'ya ulaşan Guimaraes'in, hazırlık çalışmalarında takımla birlikte yer alacağı ifade edildi.

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