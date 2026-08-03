Haber Tarihi: 03 Ağustos 2026 17:00 - Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 17:00

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda!

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik viraja girilirken, milyonlarca taraftarın arama motorlarında yoğunca sorguladığı Hradec Kralove Beşiktaş maçı ne zaman sorusu netlik kazandı. Temsilcimiz, Avrupa'da grup aşaması yolunda Çekya ekibi karşısında ter dökecek.

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda!
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Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik turda ilk randevu Malšovická Arena'da gerçekleşecek. Hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdüren Kara Kartal, deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek İstanbul'daki rövanş maçı öncesi tur kapısını aralamayı hedefliyor.

HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki fikstür detayları netleşti. Eşleşmenin ilk karşılaşması 6 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. Çekya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.
 
Turun kaderini belirleyecek olan rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos 2026 Perşembe yine saat 20.00'de İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluş bilgisi oldu. UEFA Avrupa Ligi eleme turlarındaki yayın hakları kapsamında Beşiktaş'ın Hradec Kralove ile oynayacağı her iki karşılaşma da S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak naklen futbol severlerle buluşacak.

Beşiktaş, Hradec Kralove engellerini aştığı takdirde adını UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'na yazdıracak. Play-off turunu da başarıyla geçmesi durumunda temsilcimiz, bu sezon 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına (grup aşamasına) kalma hakkı elde edecek.

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