NBA scout'ından Westbrook yorumu: 'Hayatta kadroma katmam'

Russell Westbrook serbest oyuncu piyasasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürürken, tecrübeli bir NBA scout'ı yıldız guardın Miami Heat için doğru bir tercih olmayacağını düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE South Florida Sun Sentinel'dan Ira Winderman'a konuşan ismi açıklanmayan deneyimli NBA scout'ı, Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo etrafında yeniden şekillenen Heat kadrosuna hangi serbest oyuncuların uyabileceği sorusuna Westbrook hakkında oldukça sert ifadeler kullandı.
"Hayatta kadroma katmam." diyen scout, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ona güvenemezsiniz. Evet, zaman zaman harika maçlar oynar. Ama şut atamıyor. Kendi oyununu oynuyor. Bir sistemin içine uyum sağlayamaz. Savunması da iyi değil.
"Evet, size bazı maçlar kazandırır ve istatistik üretir. Ama gerçekten kazanan bir takım kurmak istiyorsanız onu kadronuza katmazsınız."
Bu değerlendirme, Miami'nin yaz döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenilemesinin ardından tecrübeli guard seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürdüğü bir dönemde geldi.
Heat, Milwaukee Bucks ile yaptığı dev takasta Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i kadrosuna katarken, serbest oyuncu piyasasından Tim Hardaway Jr.'ı transfer etti. Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware ve Norman Powell ise takımdan ayrılan önemli isimler oldu.
Miami, geçen sezonu 43 galibiyet ve 39 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı 10. sırada tamamladı. Yaz döneminde Antetokounmpo ve Bam Adebayo etrafında şampiyonluk hedefleyen bir kadro kurmak için kapsamlı değişikliklere giden Heat'te, oyun kurucu pozisyonunda geçen sezon 70 maçta 9.3 sayı ve 6.5 asist ortalamaları yakalayan Davion Mitchell'in görev yapması bekleniyor.
Westbrook ise 2025-26 sezonunu Sacramento Kings'te geçirdikten sonra hâlâ serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
37 yaşındaki yıldız, geçen sezon 64 maçta forma giyerken bunların 58'ine ilk beşte başladı. Westbrook, 29.0 dakikada 15.2 sayı, 5.4 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarının yanı sıra yüzde 42.7 saha içi ve yüzde 33.8 üç sayı isabetiyle oynayarak 2022-23 sezonundan bu yana en iyi dış şut yüzdesine ulaştı.
Atletizmi eski seviyesinde olmasa da hücum organizasyonundaki etkisini sürdüren Westbrook, yüzde 34.3'lük asist oranıyla NBA'de 11. sırada yer aldı ve takım arkadaşlarına skor fırsatı yaratma konusundaki başarısını korudu.
Buna rağmen şampiyonluk hedefleyen bir takım için uygun olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor. Scout'ın eleştirileri de Westbrook'un üretiminden çok oyun tarzına odaklanırken, karar verme mekanizması, dış şut tehdidi ve savunmadaki istikrarsızlığının oyun kuruculuk becerisinin önüne geçtiğini savundu.
Westbrook, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Sacramento Kings ve son dört sezonda imzaladığı veteran minimum seviyesindeki kontratlarla kariyerine devam etti.
17 NBA sezonunda dokuz kez All-Star seçilen ve bir kez MVP ödülünü kazanan yıldız guard, kariyerinde 21.2 sayı, 7.0 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları yakalarken, NBA tarihinin en fazla triple-double yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.
Westbrook'un adı yaz boyunca birçok tecrübeli guard ile birlikte Miami Heat'le anılmış olsa da, scout'ın değerlendirmesi yıldız oyuncunun Erik Spoelstra'nın disiplinli ve savunma odaklı sistemine uygun olmayabileceğine işaret ediyor.
Öte yandan Westbrook'un Houston Rockets'a dönüş ihtimali de gündeme gelirken, birçok EuroLeague kulübünün de deneyimli oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor. Ancak ağustos ayı itibarıyla tecrübeli guardın NBA'deki geleceği belirsizliğini koruyor.
"Hayatta kadroma katmam." diyen scout, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ona güvenemezsiniz. Evet, zaman zaman harika maçlar oynar. Ama şut atamıyor. Kendi oyununu oynuyor. Bir sistemin içine uyum sağlayamaz. Savunması da iyi değil.
"Evet, size bazı maçlar kazandırır ve istatistik üretir. Ama gerçekten kazanan bir takım kurmak istiyorsanız onu kadronuza katmazsınız."
Bu değerlendirme, Miami'nin yaz döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenilemesinin ardından tecrübeli guard seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürdüğü bir dönemde geldi.
Heat, Milwaukee Bucks ile yaptığı dev takasta Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i kadrosuna katarken, serbest oyuncu piyasasından Tim Hardaway Jr.'ı transfer etti. Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware ve Norman Powell ise takımdan ayrılan önemli isimler oldu.
Miami, geçen sezonu 43 galibiyet ve 39 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı 10. sırada tamamladı. Yaz döneminde Antetokounmpo ve Bam Adebayo etrafında şampiyonluk hedefleyen bir kadro kurmak için kapsamlı değişikliklere giden Heat'te, oyun kurucu pozisyonunda geçen sezon 70 maçta 9.3 sayı ve 6.5 asist ortalamaları yakalayan Davion Mitchell'in görev yapması bekleniyor.
Westbrook ise 2025-26 sezonunu Sacramento Kings'te geçirdikten sonra hâlâ serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
37 yaşındaki yıldız, geçen sezon 64 maçta forma giyerken bunların 58'ine ilk beşte başladı. Westbrook, 29.0 dakikada 15.2 sayı, 5.4 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarının yanı sıra yüzde 42.7 saha içi ve yüzde 33.8 üç sayı isabetiyle oynayarak 2022-23 sezonundan bu yana en iyi dış şut yüzdesine ulaştı.
Atletizmi eski seviyesinde olmasa da hücum organizasyonundaki etkisini sürdüren Westbrook, yüzde 34.3'lük asist oranıyla NBA'de 11. sırada yer aldı ve takım arkadaşlarına skor fırsatı yaratma konusundaki başarısını korudu.
Buna rağmen şampiyonluk hedefleyen bir takım için uygun olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor. Scout'ın eleştirileri de Westbrook'un üretiminden çok oyun tarzına odaklanırken, karar verme mekanizması, dış şut tehdidi ve savunmadaki istikrarsızlığının oyun kuruculuk becerisinin önüne geçtiğini savundu.
Westbrook, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Sacramento Kings ve son dört sezonda imzaladığı veteran minimum seviyesindeki kontratlarla kariyerine devam etti.
17 NBA sezonunda dokuz kez All-Star seçilen ve bir kez MVP ödülünü kazanan yıldız guard, kariyerinde 21.2 sayı, 7.0 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları yakalarken, NBA tarihinin en fazla triple-double yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.
Westbrook'un adı yaz boyunca birçok tecrübeli guard ile birlikte Miami Heat'le anılmış olsa da, scout'ın değerlendirmesi yıldız oyuncunun Erik Spoelstra'nın disiplinli ve savunma odaklı sistemine uygun olmayabileceğine işaret ediyor.
Öte yandan Westbrook'un Houston Rockets'a dönüş ihtimali de gündeme gelirken, birçok EuroLeague kulübünün de deneyimli oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor. Ancak ağustos ayı itibarıyla tecrübeli guardın NBA'deki geleceği belirsizliğini koruyor.