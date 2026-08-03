Galatasaray, Zeze için ilk teklifini yaptı: Anında cevap geldi

Neom SC, Galatasaray'ın 21 yaşındaki stoper Nathan Zeze için yaptığı ilk teklifi reddetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 19:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Zeze için ilk teklifini yaptı: Anında cevap geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Neom SC forması giyen Fransız stoper Nathan Zeze için resmi girişimde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla L'Equipe'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Neom SC'ye 21 yaşındaki savunmacının transferi için teklif sundu. Ancak Suudi Arabistan temsilcisi, Galatasaray'ın ilk teklifini kabul etmedi.

Geçen yaz Nantes'tan 20 milyon euro bonservis bedeliyle Neom SC'ye transfer olan Nathan Zeze, kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşme imzalamasına rağmen takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

NEOM PERFORMANSI

NEOM'da 32 maçta süre bulan genç oyuncu, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asist ile skor katkısı da sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.