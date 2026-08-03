Karşıyaka Basketbol Takımı, Hakan Sayılı'yı kadrosuna kattı

Karşıyaka Basketbol Takımı, Hakan Sayılı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 20:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Karşıyaka Basketbol Takımı, Hakan Sayılı'yı kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 2023-2025 yılları arasında yeşil-kırmızılı formayı giyen Hakan Sayılı'nın 2026-2027 sezonunda yeniden Karşıyaka'da oynayacağı belirtildi.

Kariyerine Banvit'te başlayan Hakan Sayılı, Beşiktaş, Aliağa Petkimspor ve Darüşşafaka'nın ardından Karşıyaka'da görev yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu ise Mersin Spor'da geçirdi.

Açıklamada, Hakan Sayılı'ya yeni sezonda başarılar dilenerek, yeniden kulübe hoş geldiği ifade edildi.

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