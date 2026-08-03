Fiorentina, Moise Kean için kararını verdi!

Fiorentina, yaz transfer döneminde birçok kulübün radarına giren Moise Kean için kararını verdi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 21:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fiorentina, Moise Kean için kararını verdi!
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İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, golcü oyuncusu Moise Kean için kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mor-beyazlı kulüp, yıldız futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağını duyurdu.

Yaz transfer döneminde adı başta Como olmak üzere birçok kulüple anılan Moise Kean'in geleceği netlik kazandı. Fiorentina yönetimi, İtalyan golcüyü kadroda tutma kararı alırken, oyuncu için yapılacak teklifleri dinlemeyeceğini açıkladı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıkan Kean, 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.

 

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