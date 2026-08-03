Fiorentina, Moise Kean için kararını verdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, golcü oyuncusu Moise Kean için kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mor-beyazlı kulüp, yıldız futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağını duyurdu.
Yaz transfer döneminde adı başta Como olmak üzere birçok kulüple anılan Moise Kean'in geleceği netlik kazandı. Fiorentina yönetimi, İtalyan golcüyü kadroda tutma kararı alırken, oyuncu için yapılacak teklifleri dinlemeyeceğini açıkladı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıkan Kean, 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Yaz transfer döneminde adı başta Como olmak üzere birçok kulüple anılan Moise Kean'in geleceği netlik kazandı. Fiorentina yönetimi, İtalyan golcüyü kadroda tutma kararı alırken, oyuncu için yapılacak teklifleri dinlemeyeceğini açıkladı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıkan Kean, 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.