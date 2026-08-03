Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'ne farklı galibiyetle başladı

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudrivka galibiyetiyle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 20:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'ne farklı galibiyetle başladı
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Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudrivka galibiyetiyle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son şampiyon Shakhtar Donetsk, yeni sezonun ilk haftasında Arena Lviv'de Kudrivka ile karşılaştı.

Alisson ve Artur Dumanyuk'un karşılıklı golleriyle ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, Kaua Elias Nogueira (3) ve Luca Meirelles'in ikinci yarıda kaydettiği gollerle 5-1 kazandı.

Shakhtar Donetsk, bu galibiyetin ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.

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