Villarreal, Peter Gulacsi transferini açıkladı! İki yıl sözleşme

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, Macar kaleci Peter Gulacsi'nin transferi için RB Leipzig ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Villarreal, 35 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gulacsi, salı günü teknik direktör Inigo Perez yönetimindeki ilk antrenmanına çıkacak. Deneyimli kaleci, ardından TSİ 13.00'te düzenlenecek ve yalnızca basın mensuplarına açık olacak törende resmi olarak tanıtılacak.
11 YIL LEIPZIG FORMASI GİYDİ
6 Mayıs 1990'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de doğan Peter Gulacsi, Avrupa futbolunun tecrübeli kalecileri arasında yer alıyor.
Kariyerinde RB Leipzig'in yanı sıra RB Salzburg, Tranmere Rovers, Hereford United, Hull City ve Liverpool formalarını giyen Gulacsi, özellikle Alman ekibindeki performansıyla adından söz ettirdi.
RB Leipzig'de geçirdiği 11 sezonda toplam 362 resmi maça çıkan Macar kaleci, kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.
MACARİSTAN MİLLİ TAKIMI'NIN DA ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN
Macaristan Milli Takımı'nın uzun yıllardır kalesini koruyan Gulacsi, milli formayla bugüne kadar 58 karşılaşmada görev yaptı.
Deneyimli kaleci, yeni sezonda Villarreal'in kalesini koruyacak isimlerden biri olacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gulacsi, salı günü teknik direktör Inigo Perez yönetimindeki ilk antrenmanına çıkacak. Deneyimli kaleci, ardından TSİ 13.00'te düzenlenecek ve yalnızca basın mensuplarına açık olacak törende resmi olarak tanıtılacak.
11 YIL LEIPZIG FORMASI GİYDİ
6 Mayıs 1990'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de doğan Peter Gulacsi, Avrupa futbolunun tecrübeli kalecileri arasında yer alıyor.
Kariyerinde RB Leipzig'in yanı sıra RB Salzburg, Tranmere Rovers, Hereford United, Hull City ve Liverpool formalarını giyen Gulacsi, özellikle Alman ekibindeki performansıyla adından söz ettirdi.
RB Leipzig'de geçirdiği 11 sezonda toplam 362 resmi maça çıkan Macar kaleci, kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.
MACARİSTAN MİLLİ TAKIMI'NIN DA ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN
Macaristan Milli Takımı'nın uzun yıllardır kalesini koruyan Gulacsi, milli formayla bugüne kadar 58 karşılaşmada görev yaptı.
Deneyimli kaleci, yeni sezonda Villarreal'in kalesini koruyacak isimlerden biri olacak.