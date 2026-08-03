Jonathan Tah'tan Jürgen Klopp için itiraf!

Bayern Münih'in yeni sezon öncesi hazırlık kampında konuşan Jonathan Tah, Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na erken veda etmesini geride bıraktığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sport'a özel açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki stoper; kaçırdığı penaltı, Jürgen Klopp dönemi, Bayern'deki hedefleri, yeni transferler ve teknik direktör Vincent Kompany hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"TATİL BANA ÇOK İYİ GELDİ"
Dünya Kupası'ndan erken elenmelerinin ardından dinlenmenin kendisi için önemli olduğunu belirten Tah, "Uzun sezonun ardından biraz uzaklaşmak, dinlenmek ve farklı şeyler düşünmek benim için çok önemliydi. Tatil bana gerçekten iyi geldi." dedi.
"PENALTIYI KAÇIRDIM AMA SORUMLULUKTAN KAÇMADIM"
Paraguay'a karşı Dünya Kupası son 16 turunda kaçırdığı penaltıyla ilgili konuşan deneyimli savunmacı, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle değerlendirdi:
"Ben bu tür durumlara her zaman hazırlanırım. Hayatta inişler ve geri dönüşler vardır. Önemli olan bunlarla nasıl başa çıktığınızdır. Penaltıyı kullanırken tam bir özgüvenle topun başına geçtim ve gol atmak istedim ama olmadı. Ancak turnuva öncesinde kendime sorumluluk alacağıma, cesur olacağıma ve zor anlarda öne çıkacağıma dair söz vermiştim. Bu değerlere sadık kaldım. Bu yüzden penaltıyı kaçırmış olmamla yaşayabilirim. Asıl yaşayamayacağım şey, korkup sorumluluk almamış olmak olurdu."
"IRKÇI YORUMLARA VERİLEN TEPKİ BENİ MUTLU ETTİ"
Kaçırdığı penaltının ardından takım arkadaşlarından aldığı destek mesajlarına da değinen Tah, kendisine acınmasını istemediğini söyledi.
"Birçok kişinin bana mesaj atması gerçekten çok nazik bir davranıştı. Ama ben acınmaktan hoşlanmam. Böyle durumlarda kendime de acımam. En çok hoşuma giden ise insanların ırkçı yorumlara gösterdiği tepki oldu. Açıkçası hepsini okumadım ama yaşananların farkındaydım. İnsanların buna karşı çıkması ve ses yükseltmesi beni mutlu etti. Bu sadece benim için değil, doğru olanı savunmaları açısından çok değerliydi."
KLOPP SÖZLERİ
Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp hakkında konuşan Tah, büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti.
"Yeni bir dönemin başlayacak olması beni heyecanlandırıyor. Açıkçası şu an herhangi bir beklentim yok çünkü bizi nelerin beklediğini bilmiyorum. Kendisiyle daha önce iki kez karşılaştım."
Klopp ile düzenli bir iletişimi olmadığını da belirten yıldız futbolcu, "Hayır, özel bir temasımız olmadı. İkimiz de uzun yıllardır futbolun içindeyiz. Zaman zaman yollarımız kesişti ve bende hep olumlu bir izlenim bıraktı. Bu yüzden birlikte çalışacak olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.
"GEÇEN SEZONUN ÜZERİNE KOYMAK İSTİYORUZ"
Yeni sezondaki hedeflerini anlatan Tah, Bayern Münih'in geçen yıl oluşturduğu takım ruhunu koruması gerektiğini söyledi.
"Geçen sezonu bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hepimiz çok özel bir sezon geçirdiğimizi hissettik. Bunun nedeni ilk günden itibaren çok çalışmamızdı. Her maçta mücadele ettik. Her şey mükemmel gitmese bile takım olarak bir arada kaldık ve her şeyi başarabileceğimize inandığımız bir ortam oluşturduk. Yeni sezonda da bunu sürdürmemiz gerekiyor."
"DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMAK İSTİYORUM"
Kendi gelişimiyle ilgili de konuşan Alman stoper, küçük detayların önemine vurgu yaptı.
"Her zaman geliştirilecek detaylar vardır. Çok kötü yaptığımı düşündüğüm belirgin bir konu yok. Özellikle üst düzey maçlarda sonucu detaylar belirliyor. Bu yüzden bu ayrıntılar üzerinde çalışacağız. Ben de Bayern'de üstlendiğim rolü daha ileri taşımak, daha fazla sorumluluk almak ve takımın maç kazanmasına daha fazla katkı sağlamak istiyorum."
BROWN VE SAIBARI'YE ÖVGÜ
Bayern'in yeni transferleri Nathaniel Brown ve Ismail Saibari hakkında da konuşan Tah, iki oyuncudan da övgüyle bahsetti.
"Nathaniel Brown'ı milli takımdan daha yakından tanıma fırsatı buldum. Hücumda olduğu kadar savunmada da çok büyük katkı sağlayabilecek özelliklere sahip."
"Ismail Saibari'ye ise PSV Eindhoven forması giyerken rakip olmuştuk. Dünya Kupası'ndaki bazı maçlarını da keyifle izledim. Çok komple bir hücum oyuncusu. Farklı bölgelerde oynayabiliyor ve sürpriz anlar yaratabiliyor. Fiziksel olarak çok güçlü ama aynı zamanda teknik kapasitesi de yüksek. Ona karşı oynamak gerçekten zor. İkisiyle de aynı takımda olacak olmaktan dolayı mutluyum."
Transfer döneminde kadroya çok fazla yeni oyuncu katılmamasını da değerlendiren Tah, "Bu konuların içinde oyuncular olarak çok fazla yer almıyoruz. Geçen sezon zaten kaliteli bir kadromuz ve çok güçlü bir takım ortamımız vardı. Hiçbirimiz büyük bir kadro değişimine ihtiyaç olduğunu düşünmüyorduk." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN BİRAZ DA ŞANS GEREKİYOR"
Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için eksik olan noktanın ne olduğu sorusuna Tah şu yanıtı verdi:
"Bazen sadece küçük bir şans faktörü eksik kalabiliyor. Ama o şansı da çalışarak hak etmek gerekir. Geçen sezon bazı anlarda bunu yaşadık. Sürekli neden olmadığını düşünerek kendimizi yıpratmamak gerekiyor. Elbette özellikle Real Madrid maçında farklı yapabileceğimiz taktiksel detaylar vardı. Ancak asıl önemli olan oyun anlayışımızı daha da oturtmak ve bunu her maçta aynı kararlılıkla sahaya yansıtmak. Bunu başarabilirsek o büyük maçları da kazanırız ve belki bu kez şans bizim yanımızda olur."
KOMPANY İÇİN AÇIKLAMA
Vincent Kompany'nin kariyerine önemli katkı yaptığını söyleyen Tah, Belçikalı teknik adamı şu sözlerle övdü:
"Bayern'e gelirken benim için en önemli şey, beni daha ileriye taşıyabilecek bir teknik direktörle çalışmaktı. Çünkü ulaşmak istediğim seviyeye henüz gelmediğimi düşünüyorum. Vincent Kompany bunu bana hissettirdi. Liderliği, yaklaşımı ve çalışma tarzıyla bana çok şey kattı. Kendisi de eski bir futbolcu olduğu için oyuncuların bakış açısını çok iyi biliyor. Özellikle savunma üzerine yaptığı analizlerden ve verdiği bilgilerden gerçekten çok faydalandım."
"TATİL BANA ÇOK İYİ GELDİ"
Dünya Kupası'ndan erken elenmelerinin ardından dinlenmenin kendisi için önemli olduğunu belirten Tah, "Uzun sezonun ardından biraz uzaklaşmak, dinlenmek ve farklı şeyler düşünmek benim için çok önemliydi. Tatil bana gerçekten iyi geldi." dedi.
"PENALTIYI KAÇIRDIM AMA SORUMLULUKTAN KAÇMADIM"
Paraguay'a karşı Dünya Kupası son 16 turunda kaçırdığı penaltıyla ilgili konuşan deneyimli savunmacı, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle değerlendirdi:
"Ben bu tür durumlara her zaman hazırlanırım. Hayatta inişler ve geri dönüşler vardır. Önemli olan bunlarla nasıl başa çıktığınızdır. Penaltıyı kullanırken tam bir özgüvenle topun başına geçtim ve gol atmak istedim ama olmadı. Ancak turnuva öncesinde kendime sorumluluk alacağıma, cesur olacağıma ve zor anlarda öne çıkacağıma dair söz vermiştim. Bu değerlere sadık kaldım. Bu yüzden penaltıyı kaçırmış olmamla yaşayabilirim. Asıl yaşayamayacağım şey, korkup sorumluluk almamış olmak olurdu."
"IRKÇI YORUMLARA VERİLEN TEPKİ BENİ MUTLU ETTİ"
Kaçırdığı penaltının ardından takım arkadaşlarından aldığı destek mesajlarına da değinen Tah, kendisine acınmasını istemediğini söyledi.
"Birçok kişinin bana mesaj atması gerçekten çok nazik bir davranıştı. Ama ben acınmaktan hoşlanmam. Böyle durumlarda kendime de acımam. En çok hoşuma giden ise insanların ırkçı yorumlara gösterdiği tepki oldu. Açıkçası hepsini okumadım ama yaşananların farkındaydım. İnsanların buna karşı çıkması ve ses yükseltmesi beni mutlu etti. Bu sadece benim için değil, doğru olanı savunmaları açısından çok değerliydi."
KLOPP SÖZLERİ
Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp hakkında konuşan Tah, büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti.
"Yeni bir dönemin başlayacak olması beni heyecanlandırıyor. Açıkçası şu an herhangi bir beklentim yok çünkü bizi nelerin beklediğini bilmiyorum. Kendisiyle daha önce iki kez karşılaştım."
Klopp ile düzenli bir iletişimi olmadığını da belirten yıldız futbolcu, "Hayır, özel bir temasımız olmadı. İkimiz de uzun yıllardır futbolun içindeyiz. Zaman zaman yollarımız kesişti ve bende hep olumlu bir izlenim bıraktı. Bu yüzden birlikte çalışacak olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.
"GEÇEN SEZONUN ÜZERİNE KOYMAK İSTİYORUZ"
Yeni sezondaki hedeflerini anlatan Tah, Bayern Münih'in geçen yıl oluşturduğu takım ruhunu koruması gerektiğini söyledi.
"Geçen sezonu bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hepimiz çok özel bir sezon geçirdiğimizi hissettik. Bunun nedeni ilk günden itibaren çok çalışmamızdı. Her maçta mücadele ettik. Her şey mükemmel gitmese bile takım olarak bir arada kaldık ve her şeyi başarabileceğimize inandığımız bir ortam oluşturduk. Yeni sezonda da bunu sürdürmemiz gerekiyor."
"DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMAK İSTİYORUM"
Kendi gelişimiyle ilgili de konuşan Alman stoper, küçük detayların önemine vurgu yaptı.
"Her zaman geliştirilecek detaylar vardır. Çok kötü yaptığımı düşündüğüm belirgin bir konu yok. Özellikle üst düzey maçlarda sonucu detaylar belirliyor. Bu yüzden bu ayrıntılar üzerinde çalışacağız. Ben de Bayern'de üstlendiğim rolü daha ileri taşımak, daha fazla sorumluluk almak ve takımın maç kazanmasına daha fazla katkı sağlamak istiyorum."
BROWN VE SAIBARI'YE ÖVGÜ
Bayern'in yeni transferleri Nathaniel Brown ve Ismail Saibari hakkında da konuşan Tah, iki oyuncudan da övgüyle bahsetti.
"Nathaniel Brown'ı milli takımdan daha yakından tanıma fırsatı buldum. Hücumda olduğu kadar savunmada da çok büyük katkı sağlayabilecek özelliklere sahip."
"Ismail Saibari'ye ise PSV Eindhoven forması giyerken rakip olmuştuk. Dünya Kupası'ndaki bazı maçlarını da keyifle izledim. Çok komple bir hücum oyuncusu. Farklı bölgelerde oynayabiliyor ve sürpriz anlar yaratabiliyor. Fiziksel olarak çok güçlü ama aynı zamanda teknik kapasitesi de yüksek. Ona karşı oynamak gerçekten zor. İkisiyle de aynı takımda olacak olmaktan dolayı mutluyum."
Transfer döneminde kadroya çok fazla yeni oyuncu katılmamasını da değerlendiren Tah, "Bu konuların içinde oyuncular olarak çok fazla yer almıyoruz. Geçen sezon zaten kaliteli bir kadromuz ve çok güçlü bir takım ortamımız vardı. Hiçbirimiz büyük bir kadro değişimine ihtiyaç olduğunu düşünmüyorduk." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN BİRAZ DA ŞANS GEREKİYOR"
Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için eksik olan noktanın ne olduğu sorusuna Tah şu yanıtı verdi:
"Bazen sadece küçük bir şans faktörü eksik kalabiliyor. Ama o şansı da çalışarak hak etmek gerekir. Geçen sezon bazı anlarda bunu yaşadık. Sürekli neden olmadığını düşünerek kendimizi yıpratmamak gerekiyor. Elbette özellikle Real Madrid maçında farklı yapabileceğimiz taktiksel detaylar vardı. Ancak asıl önemli olan oyun anlayışımızı daha da oturtmak ve bunu her maçta aynı kararlılıkla sahaya yansıtmak. Bunu başarabilirsek o büyük maçları da kazanırız ve belki bu kez şans bizim yanımızda olur."
KOMPANY İÇİN AÇIKLAMA
Vincent Kompany'nin kariyerine önemli katkı yaptığını söyleyen Tah, Belçikalı teknik adamı şu sözlerle övdü:
"Bayern'e gelirken benim için en önemli şey, beni daha ileriye taşıyabilecek bir teknik direktörle çalışmaktı. Çünkü ulaşmak istediğim seviyeye henüz gelmediğimi düşünüyorum. Vincent Kompany bunu bana hissettirdi. Liderliği, yaklaşımı ve çalışma tarzıyla bana çok şey kattı. Kendisi de eski bir futbolcu olduğu için oyuncuların bakış açısını çok iyi biliyor. Özellikle savunma üzerine yaptığı analizlerden ve verdiği bilgilerden gerçekten çok faydalandım."