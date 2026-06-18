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İsmail Kartal'dan Dusan Tadic'e sürpriz teklif!

Al-Wahda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Dusan Tadic'e eski hocası İsmail Kartal'dan dikkat çeken bir teklif geldi. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 18:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan Dusan Tadic'e sürpriz teklif!
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Al-Wahda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sırp yıldıza eski hocası İsmail Kartal'dan dikkat çeken bir teklif geldi.

Sharjah Sports'un haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'nın, Dusan Tadic ile oyuncunun isteği doğrultusunda sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

İSMAİL KARTAL'DAN TADIC'E TEKLİF

Öte yandan Tadic için Türkiye'den sürpriz bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörlüğüne geri dönen İsmail Kartal'ın iki gün önce eski öğrencisi Dusan Tadic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Kartal'ın sürekli iletişim halinde olduğu Tadic'e 'Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?' diye sorduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de birlikte çalışan ve başarılı bir dönem geçiren ikilinin görüşmesinde, Tadic'in futbol sonrası kariyer planlarının da konuşulduğu aktarıldı.

TEKLİFLER VAR

Öte yandan aktif futbol kariyerini sürdürmeyi de değerlendiren Dusan Tadic'e Almanya'dan Schalke ve Sırbistan'dan FK Vojvodina'nın teklif yaptığı belirtildi.

36 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.  

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