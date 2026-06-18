İtalya'da tarih yazan yüzücü Eda'ya İzmir'de coşkulu karşılama

İtalya'da düzenlenen Capri-Vesuvius Açık Su Yüzme Yarışı'nda büyük bir başarıya imza atan 18 yaşındaki İzmirli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, Türkiye'ye döndü.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KADIN-ERKEK GENEL KLASMANDA BİRİNCİ OLDU
Capri Adası'ndan başlayıp Napoli'ye uzanan 28 kilometrelik parkuru 9 saatte tamamlayan Eda Savcıgil, genel klasmanda birinciliğe ulaştı. Genç sporcu, bu başarıyla parkuru solo tamamlayıp kadın-erkek genel klasmanda zirveye çıkan ilk Türk sporcu oldu.
HAVALİMANINDA COŞKUYLA KARŞILANDI
Tarihi başarının ardından İzmir'e dönen Eda Savcıgil, Adnan Menderes Havalimanı'nda ailesi, sporcular ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.
REKORLA GELEN GURUR
Antrenörlüğünü Okyanus Yedilisi'ni geçen ilk Türk sporcu Bengisu Avcı'nın yaptığı Eda Savcıgil, Capri-Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu olmanın yanı sıra zorlu parkuru tamamlayan en genç sporcu oldu. Genç yüzücü ayrıca kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu da kırdı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KADIN-ERKEK GENEL KLASMANDA BİRİNCİ OLDU
Capri Adası'ndan başlayıp Napoli'ye uzanan 28 kilometrelik parkuru 9 saatte tamamlayan Eda Savcıgil, genel klasmanda birinciliğe ulaştı. Genç sporcu, bu başarıyla parkuru solo tamamlayıp kadın-erkek genel klasmanda zirveye çıkan ilk Türk sporcu oldu.
HAVALİMANINDA COŞKUYLA KARŞILANDI
Tarihi başarının ardından İzmir'e dönen Eda Savcıgil, Adnan Menderes Havalimanı'nda ailesi, sporcular ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.
REKORLA GELEN GURUR
Antrenörlüğünü Okyanus Yedilisi'ni geçen ilk Türk sporcu Bengisu Avcı'nın yaptığı Eda Savcıgil, Capri-Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu olmanın yanı sıra zorlu parkuru tamamlayan en genç sporcu oldu. Genç yüzücü ayrıca kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu da kırdı.