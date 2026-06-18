İtalya'da tarih yazan yüzücü Eda'ya İzmir'de coşkulu karşılama

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KADIN-ERKEK GENEL KLASMANDA BİRİNCİ OLDU

HAVALİMANINDA COŞKUYLA KARŞILANDI

REKORLA GELEN GURUR

İtalya'da düzenlenen Capri-Vesuvius Açık Su Yüzme Yarışı'nda büyük bir başarıya imza atan 18 yaşındaki İzmirli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, Türkiye'ye döndü.Capri Adası'ndan başlayıp Napoli'ye uzanan 28 kilometrelik parkuru 9 saatte tamamlayan Eda Savcıgil, genel klasmanda birinciliğe ulaştı. Genç sporcu, bu başarıyla parkuru solo tamamlayıp kadın-erkek genel klasmanda zirveye çıkan ilk Türk sporcu oldu.Tarihi başarının ardından İzmir'e dönen Eda Savcıgil, Adnan Menderes Havalimanı'nda ailesi, sporcular ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.Antrenörlüğünü Okyanus Yedilisi'ni geçen ilk Türk sporcu Bengisu Avcı'nın yaptığı Eda Savcıgil, Capri-Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu olmanın yanı sıra zorlu parkuru tamamlayan en genç sporcu oldu. Genç yüzücü ayrıca kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu da kırdı.