Fenerbahçe'de stopere ya Sarr ya da Ake!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertli yönetim listesindeki adaylarla görüşmeyi sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÖNCELİKLİ TRANSFERLER
Öncelikle forvet sorununu çözmek isteyen Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin diğer hedefi ise defansta Milan Skriniar'a iyi bir partner bulmak.
İKİ ADAY ÖNE ÇIKTI
Bu bölge için oluşturulan listede iki isim ön plana çıktı. Bunlandan biri Manchester City forması giyen Nathan Ake, diğeri ise Lens'in tecrübeli ismi Malang Sarr...
İki oyuncuyla da eski başkan Sadettin Saran ve ekibinin görüşmelerde bulunarak prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. Başkan Yıldırım ile yönetim kurulunun da hem Ake, hem de Sarr'ın menajerleriyle görüştüğü, transferde büyük yol aldığı ifade edildi.
TEKNİK DİREKTÖR, LİMİT...
İki oyuncunun sözleşme imzalamasındaki tek engel yeni hocanın netleşmemesi. Bu konuda da Aykut Kocaman ismi ön plana çıkarken, kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı. Limit konusunu da düşünmek zorunda olan Fenerbahçe Yönetimi'nin stoper bölgesine yapacağı takviyede iki oyuncudan hangisi daha uygun maliyetli olursa onunla imza için masaya oturacağı öğrenildi. Ake'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilirken, Sarr ise 8 milyon euro istiyor.
Öncelikle forvet sorununu çözmek isteyen Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin diğer hedefi ise defansta Milan Skriniar'a iyi bir partner bulmak.
İKİ ADAY ÖNE ÇIKTI
Bu bölge için oluşturulan listede iki isim ön plana çıktı. Bunlandan biri Manchester City forması giyen Nathan Ake, diğeri ise Lens'in tecrübeli ismi Malang Sarr...
İki oyuncuyla da eski başkan Sadettin Saran ve ekibinin görüşmelerde bulunarak prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. Başkan Yıldırım ile yönetim kurulunun da hem Ake, hem de Sarr'ın menajerleriyle görüştüğü, transferde büyük yol aldığı ifade edildi.
TEKNİK DİREKTÖR, LİMİT...
İki oyuncunun sözleşme imzalamasındaki tek engel yeni hocanın netleşmemesi. Bu konuda da Aykut Kocaman ismi ön plana çıkarken, kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı. Limit konusunu da düşünmek zorunda olan Fenerbahçe Yönetimi'nin stoper bölgesine yapacağı takviyede iki oyuncudan hangisi daha uygun maliyetli olursa onunla imza için masaya oturacağı öğrenildi. Ake'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilirken, Sarr ise 8 milyon euro istiyor.