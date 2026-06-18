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Fenerbahçe'de stopere ya Sarr ya da Ake!

Stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Malang Sarr ve Nathan Ake ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertliler, maliyete göre iki isimden birine karar verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 08:28 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 08:29
Haber: Milliyet
Fenerbahçe'de stopere ya Sarr ya da Ake!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertli yönetim listesindeki adaylarla görüşmeyi sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÖNCELİKLİ TRANSFERLER

Öncelikle forvet sorununu çözmek isteyen Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin diğer hedefi ise defansta Milan Skriniar'a iyi bir partner bulmak.

İKİ ADAY ÖNE ÇIKTI

Bu bölge için oluşturulan listede iki isim ön plana çıktı. Bunlandan biri Manchester City forması giyen Nathan Ake, diğeri ise Lens'in tecrübeli ismi Malang Sarr...

İki oyuncuyla da eski başkan Sadettin Saran ve ekibinin görüşmelerde bulunarak prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. Başkan Yıldırım ile yönetim kurulunun da hem Ake, hem de Sarr'ın menajerleriyle görüştüğü, transferde büyük yol aldığı ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖR, LİMİT...

İki oyuncunun sözleşme imzalamasındaki tek engel yeni hocanın netleşmemesi. Bu konuda da Aykut Kocaman ismi ön plana çıkarken, kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı. Limit konusunu da düşünmek zorunda olan Fenerbahçe Yönetimi'nin stoper bölgesine yapacağı takviyede iki oyuncudan hangisi daha uygun maliyetli olursa onunla imza için masaya oturacağı öğrenildi. Ake'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilirken, Sarr ise 8 milyon euro istiyor.  



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