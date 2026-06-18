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Ayla Aksu, Portekiz'de çeyrek finalde

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de WTA 125 turnuvasında çeyrek finale adını yazdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 19:41 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 02:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayla Aksu, Portekiz'de çeyrek finalde
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Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira Da Foz Ladies Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, Figueira da Foz kentindeki organizasyonun ilk turunda Meksikalı Ana Sofia Sanchez'i 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

İkinci turda ABD'li Sachia Vickery ile eşleşen Ayla Aksu, rakibinin maçtan çekilmesinin ardından kariyerinde ilk kez WTA 125 turnuvasında çeyrek finale çıktı.

Milli tenisçi Ayla Aksu, çeyrek finalde Belçikalı Jeline Vandromme ile İsviçreli Valentina
Ryser karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

 

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