Galatasaray'da rota yeniden Fransa: Boudaoui için dev teklif masada

Süper Lig'deki şampiyonluk serisini korumak ve Avrupa'da başarı hedefini büyütmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine orta saha bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını Fransa pazarında yoğunlaştırdı. Yönetimin, uzun bir süredir yakından takip ettiği Hicham Boudaoui'yi kadrosuna katmak için resmi girişimlerine yeniden başladığı öne sürüldü.



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15 MİLYON EUROLUK TEKLİF YİNELENDİ





Fransız basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, kış transfer döneminde Nice kulübüyle yaptığı ancak sonuç alamadığı görüşmeleri yeniden başlattı. Sarı-kırmızılıların, devre arasında reddedilen 15 milyon euroluk bonservis teklifini Fransız ekibinin yönetimine bir kez daha ilettiği ve transferi sonuçlandırmak için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.





NICE YÖNETİMİ SATIŞA SICAK BAKABİLİR





Sürecin Galatasaray lehine ilerleyebileceğine dair bir diğer önemli detay ise Nice kulübünün ekonomik planlaması oldu. Fransız ekibinin, kulübün maaş bütçesini hafifletmek ve yaz transfer döneminde harcama yapabilmek için kaynak oluşturmak amacıyla Cezayirli oyuncunun ayrılığına bu kez olumlu yaklaşabileceği ifade edildi. Öte yandan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde Galatasaray yalnız değil. İngiltere Premier Lig temsilcileri Aston Villa ve Brighton ile Almanya Bundesliga'dan bazı takımların da Boudaoui'nin durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.









KARAR DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA VERİLECEK





Cezayir Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer bulan ve bugüne dek milli formayı 32 kez terleten Boudaoui, çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve iç orta saha pozisyonlarında da oynayabilen deneyimli futbolcu, sahaya yansıttığı yüksek tempo, pres gücü ve top kazanma özellikleriyle tanınıyor.









Geride bıraktığımız sezon Nice formasıyla tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıkan başarılı oyuncu, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Hicham Boudaoui'nin kulüp kariyerindeki yeni adresinin, mücadele ettiği Dünya Kupası'nın ardından kesinleşmesi bekleniyor.



