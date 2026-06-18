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TVF'den Karmen Aksoy'un sakatlığı için açıklama

Türkiye Voleybol Federasyonu, Belçika maçında sakatlanan milli oyuncu Karmen Aksoy'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 09:57
Haber: AA
TVF'den Karmen Aksoy'un sakatlığı için açıklama
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Belçika maçında sakatlanan milli oyuncu Karmen Aksoy'da ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TVF'den A Milli Kadın Takımı oyuncularından Karmen Aksoy'un sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye–Belçika karşılaşmasında yaşanan bir pozisyon sonrasında sağ dizinden sakatlık yaşayan oyuncumuz Karmen Aksoy'un yapılan ortopedik muayenesi ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ön çapraz bağ (ACL) yırtığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu, milli takım sağlık ekibimiz tarafından değerlendirilmiş ve cerrahi tedavi uygulanmasına karar verilmiş olup oyuncumuzun kulüp sağlık ekibi detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Ameliyat ve sonrasındaki rehabilitasyon süreci detaylı şekilde planlanacak ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

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