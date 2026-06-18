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Beşiktaş'ta veda hazırlığı: Gökhan Sazdağı

Beşiktaş, yeni sezonda kadroda düşünmediği Gökhan Sazdağı için gelecek tekliflerde 31 yaşındaki oyuncunun ayrılığı için kolaylık sağlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 11:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta veda hazırlığı: Gökhan Sazdağı
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'nun gelmesinin ardından kadro planlaması da şekillenmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan teknik adam, 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

Beşiktaş, Süper Lig'den 3 takımın ilgilendiği deneyimli oyuncuya gelecek tekliflerde ayrılık için kolaylık sağlayacak.

Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 18 maçta süre buldu.

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