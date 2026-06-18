Beşiktaş'ta veda hazırlığı: Gökhan Sazdağı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'nun gelmesinin ardından kadro planlaması da şekillenmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan teknik adam, 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
Beşiktaş, Süper Lig'den 3 takımın ilgilendiği deneyimli oyuncuya gelecek tekliflerde ayrılık için kolaylık sağlayacak.
Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 18 maçta süre buldu.
Beşiktaş, Süper Lig'den 3 takımın ilgilendiği deneyimli oyuncuya gelecek tekliflerde ayrılık için kolaylık sağlayacak.
Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 18 maçta süre buldu.