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Acun Ilıcalı, G.Saraylı Victor Nelsson'dan vazgeçmiyor!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Victor Nelsson transferinde ısrarını sürdürüyor. Galatasaray'ın 10 milyon Euro beklediği Danimarkalı stoper için İngiliz ekibinin pazarlıkları devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 09:57
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Acun Ilıcalı, G.Saraylı Victor Nelsson'dan vazgeçmiyor!
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken, geleceği merak edilen Victor Nelsson için Hull City cephesinde hareketlilik sürüyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, Danimarkalı savunmacı için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

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Bir süredir Victor Nelsson'u kadrosuna katmak isteyen Hull City'nin, Galatasaray ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Acun Ilıcalı'nın, savunma hattını güçlendirmek adına 27 yaşındaki stoper transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'IN TAVRI NET

Sarı-kırmızılı yönetimin, Nelsson'un bonservisi için 10 milyon Euro beklentisi olduğu kaydedildi. Hull City'nin ise ilk teklifinin 4 milyon Euro seviyesinde olduğu öne sürüldü.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Taraflar arasında ciddi bir rakamsal fark bulunmasına rağmen görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Galatasaray'ın belirlediği bonservis seviyesinin altına inmek istemediği, Hull City'nin ise transfer için şartları zorladığı öğrenildi.

NELSSON AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Teknik heyetin yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Victor Nelsson'un da düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak baktığı belirtildi. Danimarkalı savunmacının geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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