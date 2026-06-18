Barcelona'dan Christ Oulai'ye yakın takip

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan ve sergilediği istikrarlı grafikle dikkatleri üzerine çeken Christ Oulai, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi.
BARCELONA'NIN RADARINDA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı ile mücadele eden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi. Katalan kulübünün, genç yeteneği yakından incelemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdiği ve oyuncunun milli takım performansını takip ettireceği öğrenildi.
Daha önce Premier Lig ekipleri Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Leipzig ve Benfica'nın da Oulaï'yi defalarca tribünden takip ettiği biliniyor.
SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor'da geçen sezon 31 maçta süre bulan Oulai, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
BARCELONA'NIN RADARINDA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı ile mücadele eden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi. Katalan kulübünün, genç yeteneği yakından incelemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdiği ve oyuncunun milli takım performansını takip ettireceği öğrenildi.
Daha önce Premier Lig ekipleri Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Leipzig ve Benfica'nın da Oulaï'yi defalarca tribünden takip ettiği biliniyor.
SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor'da geçen sezon 31 maçta süre bulan Oulai, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.