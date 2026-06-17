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Tekerlekli sandalyede Fenerbahçe-Beşiktaş finali

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinin programı belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 16:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tekerlekli sandalyede Fenerbahçe-Beşiktaş finali
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe İstanbul Jet ile Beşiktaş arasında oynanacak final serisinin maç programı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa olacağı final serisinin programı şöyle:

21 Haziran Pazar:

14.30 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)

23 Haziran Salı:

13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)

25 Haziran Perşembe:

18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)

27 Haziran Cumartesi: (Gerekirse)

14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)

29 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)

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