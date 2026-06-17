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Kadın Millilerimiz'in gözü kurada

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası play-off rakipleri yarın belli olacak

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 09:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadın Millilerimiz'in gözü kurada
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki rakipleri yarın belli olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kurada Türkiye Futbol Federasyonunu, Kadın Milli Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın temsil edecek.

Kura çekiminde 1. ve 2. yol eşleşmeleri belirlenecek. Play-off aşamasında mücadele edecek 32 takım, 1. ve 2. yol olmak üzere iki ayrı yola ayrılacak. İlk turda 1. yolda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ile C Ligi'nden gelen ekipler karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlıların yer aldığı 2. yolda ise UEFA Uluslar Ligi A Ligi gruplarını dördüncü sırada tamamlayan dört takım ile B Ligi grup birincileri; B Ligi grup ikinci ve üçüncüleriyle eşleşecek. Milliler, kura çekimine seri başı olmayan takımlar arasında katılacak. İlk tur karşılaşmaları, 7-13 Ekim tarihlerinde çift maç eleme sistemiyle oynanacak.

İlk turu geçen 16 takım, ikinci tura yükselecek. İkinci turda 1. ve 2. yol galipleri birbirleriyle eşleşecek. 26 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında oynanacak ikinci tur müsabakalarının ardından tur atlayan sekiz takımdan yedisi, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Bir takım ise kıtalararası play-off turunda mücadele edecek.

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