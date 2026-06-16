Gaziantep FK'li Kozlowski'ye Serie A'dan talip!

Gaziantep FK'nın geçtiğimiz sezondaki dikkat çeken oyuncularından Kacper Kozlowski, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serie A'ya yeni yükselen ekiplerden Venezia'nın, Polonyalı futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi.
VENEZIA'NIN TRANSFER LİSTESİNDE
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Venezia, Gaziantep FK forması giyen Kacper Kozlowski'yi transfer adayları arasına dahil etti. Haberde, Venezia'nın sportif direktörü Filippo Antonelli'nin 22 yaşındaki oyuncuyu oldukça beğendiği ve transfer için adım atabileceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da geçiren Kozlowski, Süper Lig'de 31 karşılaşmada görev aldı ve 6 gol ile 3 asistlik performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 3 asist yaparak dikkat çekti ve sezonu toplamda 34 maç, 6 gol ve 6 asistle tamamladı.
MİLLİ TAKIM VE KARİYER GEÇMİŞİ
Polonya Milli Takımı'nda 8 kez forma giyen genç oyuncu, kariyerinde daha önce Pogon Szczecin, Brighton, Union Saint-Gilloise ve Vitesse gibi kulüplerde de oynadı. İngiliz ekibi Brighton, 2022 yılında onu 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
OYUN MEVKİLERİ VE PİYASA DEĞERİ
Asıl mevkisi on numara olan Kozlowski, gerektiğinde merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında gösterilen futbolcu, kariyerindeki en yüksek değerine ise 2021 yılında 10 milyon euro seviyesinde ulaşmıştı.
VENEZIA'NIN TRANSFER LİSTESİNDE
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Venezia, Gaziantep FK forması giyen Kacper Kozlowski'yi transfer adayları arasına dahil etti. Haberde, Venezia'nın sportif direktörü Filippo Antonelli'nin 22 yaşındaki oyuncuyu oldukça beğendiği ve transfer için adım atabileceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da geçiren Kozlowski, Süper Lig'de 31 karşılaşmada görev aldı ve 6 gol ile 3 asistlik performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 3 asist yaparak dikkat çekti ve sezonu toplamda 34 maç, 6 gol ve 6 asistle tamamladı.
MİLLİ TAKIM VE KARİYER GEÇMİŞİ
Polonya Milli Takımı'nda 8 kez forma giyen genç oyuncu, kariyerinde daha önce Pogon Szczecin, Brighton, Union Saint-Gilloise ve Vitesse gibi kulüplerde de oynadı. İngiliz ekibi Brighton, 2022 yılında onu 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
OYUN MEVKİLERİ VE PİYASA DEĞERİ
Asıl mevkisi on numara olan Kozlowski, gerektiğinde merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında gösterilen futbolcu, kariyerindeki en yüksek değerine ise 2021 yılında 10 milyon euro seviyesinde ulaşmıştı.