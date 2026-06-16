Erokspor'dan Muhsin Yaşar hamlesi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Safiport Erokspor, tecrübeli pivot Muhsin Yaşar'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında mücadele edecek Muhsin Yaşar'a 'Ailemize hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
BU SEZON GALATASARAY MCT TECHNİC FORMASI GİYDİ
Bu sezon Galatasaray MCT Technic forması giyen 30 yaşındaki basketbolcu, Süper Lig'de 13 dakika 41 saniye ortalamayla mücadele etti. Muhsin, 6.78 sayı ve 2.75 ribaunt ortalamaları yakaladı.
BU SEZON GALATASARAY MCT TECHNİC FORMASI GİYDİ
Bu sezon Galatasaray MCT Technic forması giyen 30 yaşındaki basketbolcu, Süper Lig'de 13 dakika 41 saniye ortalamayla mücadele etti. Muhsin, 6.78 sayı ve 2.75 ribaunt ortalamaları yakaladı.