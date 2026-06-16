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Beşiktaş teklif yükseltti: Vangelis Pavlidis

Beşiktaş, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis transferinde teklifini yükseltti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 10:19 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 11:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş teklif yükseltti: Vangelis Pavlidis
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Beşiktaş, Vangelis Pavlidis transferindeki ısrarını sürdürüyor.

A Bola'dan Hugo Forte'nin haberine göre, Siyah-beyazlılar henüz Benfica'ya resmi bir teklif sunmamış olsa da, Portekiz ekibine Yunan golcü için 35 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BENFICA'DAN BEKLENTİ: 50 MİLYON EURO

Ancak bu şartlardaki bir anlaşma Benfica'nın ilgisini çekmiyor. Portekiz temsilcisi, 27 yaşındaki forveti şu aşamada 50 milyon euronun altında bir bedelle bırakmayı düşünmüyor. Ayrıca Benfica, yeni sezonun başlangıcında oyuncuya ihtiyaç duyduğu için bu konuda taviz vermeye yanaşmıyor.

2024 yazında AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen Yunan milli futbolcunun sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Pavlidis, Aralık 2025'te Athletiko'ya verdiği röportajda bu rakamı "abartılı" olarak değerlendirmişti.

Yıldız futbolcu, daha yakın zamanda, nisan ayında Fos gazetesine verdiği röportajda ise Benfica'ya transfer olmasının kariyerindeki en doğru karar olduğunu söyledi.

Pavlidis açıklamasında, "Kararlarımı ligler belirlemiyor. Başka tekliflerim vardı ancak Portekiz'e gitmeyi seçtim. Benfica'yı lig nedeniyle değil, kulübün büyüklüğü nedeniyle tercih ettim. Kararımda belirleyici olan buydu. Gelecekte benim ve kariyerim için en iyi olanın ne olduğuna bakmam gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi, seçimlerimde maddi şartlar hiçbir zaman belirleyici olmadı" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ, PAVLIDIS'İN KAZANDIĞI ÜCRETİN İKİ KATINI TEKLİF ETTİ

Beşiktaş'ın, Pavlidis'e Benfica'da kazandığı ücretin neredeyse iki katını teklif ettiği belirtiliyor. Ancak Yunan futbolcunun, bu maaş farkını göz ardı edemese de ayrılmak için kulübüne baskı yapmayacağını net bir şekilde ortaya koyduğu ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maçta görev yapan Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.





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