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Real Madrid'den Marc Cucurella hamlesi!

Jose Mourinho'nun yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki ilk hamlesi Chelsea forması giyen İspanyol sol bek Marc Cucurella oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 19:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den Marc Cucurella hamlesi!
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Real Madrid, yeni sezon planlamasında kadrosunu güçlendirmek için ilk büyük adımını sol bek bölgesine attı.

İspanyol devinin teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk transferi Marc Cucurella oldu.

SÖZLÜ ANLAŞMA

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid Chelsea ile İspanyol sol bekin transferi için sözlü anlaşmaya vardı.

50 MİLYON EURO ÖDENECEK

Cucurella'nın Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid kadrosuna katılağı belirtilirken, La Liga ekibinin yıldız futbolcu için Chelsea'ye 50 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

XABI ALONSO'NUN CHELSEA'DE PLANLARI ARASINDAYDI

İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun yeni sezonda çalıştıracağı Chelsea'de en çok güvendiği isimlerin arasında Cucurella'nın yer aldığı ifade ediliyordu. Londra ekibi yıldız oyuncuyu takımda tutmak istese de Cucurella'nın ayrılık isteği ağır bastı.

CHELSEA'DE NE YAPTI?

Chelsea'de toplam 163 maça çıkan ve 9 gol, 13 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki sol bek yeni sezonda Real Madrid forması giyecek.  

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