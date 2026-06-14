14 Haziran
Almanya-Curacao
20:00
14 Haziran
Hollanda-Japonya
23:00
15 Haziran
Fildişi Sahili-Ekvador
02:00
15 Haziran
İsveç-Tunus
05:00
14 Haziran
Malaga-Almeria
22:00

İspanya'da zafer Hamilton'un oldu!

Lewis Hamilton, Formula 1 İspanya GP'de zafere ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 17:36 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 17:38
Haber: Sporx.com
İspanya'da zafer Hamilton'un oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı İspanya Grand Prix'sinde zafer Mercedes pilotlarından Lewis Hamilton'un oldu.

Hamilton, Temmuz 2024'teki Belçika zaferinden sonra ilk kez mutlu sona ulaştı. İngiliz yarış pilotu, kariyerindeki 106. galibiyeti elde etti. Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk galibiyetini İspanya'da aldı.

İspanya'da George Russell, ikinci sırada yer aldı. Russell'ı geçen ve ikinciliği alan Kimi Antonelli, aracında yaşadığı sorun sonrası yolun ortasında kaldı ve ikinci sırayı Russell'a kaptırdı.

İspanya GP'de üçüncü sıra Lando Norris'in oldu.

İspanya'da Sıralama:

-Hamilton
-Russell
-Norris
-Verstappen
-Piastri

DETAYLAR GELİYOR

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.