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Golbol Şampiyonası'nda yarı finalde Çin'e kaybettik

Dünya Golbol Şampiyonası yarı finalinde Kadın Milli Takım, Çin'e 3-1 kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 16:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Golbol Şampiyonası'nda yarı finalde Çin'e kaybettik
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Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Çin'e 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonunun yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi.

2022'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye, yarı finalde Çin'e 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, ABD-İsrail yarı finalinin kaybedenine karşı pazartesi günü bronz madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan sıralama müsabakasında Ukrayna'yı 10-6 yenen Erkek Golbol Milli Takımı da pazartesi günü Arjantin'e karşı beşincilik maçına çıkacak.

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