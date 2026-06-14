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Galatasaray'a Avrupa Süper Ligi daveti!

Anderlecht Başkanı Verschueren, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Avrupa Süper Ligi'ne davet etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 11:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Avrupa Süper Ligi daveti!
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Galatasaray, şampiyonluğunu cumartesini günü Brüksel'de kutladı.

Levent Tüzemen, Sabah'ta bu kutlamanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Levent Tüzemen'in yazısı:

"Cumartesi günü Brüksel'de yer yerinden oynadı. Galatasaray, Belçika'nın tarihi simgelerinden Grand Palace Meydanı'nda 26. şampiyonluğu kutladı. Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan sarı-kırmızılı futbolseverler, Brüksel'e adeta akın etti."

AVRUPA SÜPER LİGİ TEKLİFİ!

"Başkan Dursun Özbek taraftarlara balkon konuşması yaparken, öncesinde Brüksel Belediye Sarayı'nda kokteyl verildi. Kutlamaların yapıldığı gün Galatasaray çok özel bir teklif aldı. Anderlecht Başkanı Michael Verschueren, sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek''e "Galatasaray çok büyük kulüp. Sizi Avrupa Süper Ligi'nde aramızda görmeyi çok isteriz" dedi.



MONACO'YA GÖRÜŞME DAVETİ

"Verchueren ile birlikte PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini Avrupa Kulüpler Konfederasyonu'na üyeliği için Monaco'da görüşmeye davet etti."

TRANSFER ÇAĞRISI

"Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'e transfer ricasında bulundu. Bir sarı-kırmızılı futbolsever, "Başkanım Camavinga" diye seslendi. Özbek'in transfer listesinde yer alan Real Madridli futbolcunun ismini duyunca keyiflendiği gözlemlendi."




NAPOLI'DEN GELDİLER

"Galatasaray'da yaşadığı şampiyonluk sonunda futbol kariyerine son noktayı koyarak Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens de kutlamalardaydı. Belçikalı futbolcu, organizasyon için sarı-kırmızılı futbolseverlerin çok sevdiği oğlu Ciro ile birlikte Napoli'den Brüksel'e geldi. Başkan Dursun Özbek, Mertens ve oğlu ile uzun süre sohbet etti. Sohbete Brüksel Belediye Başkanı Close de katıldı."

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