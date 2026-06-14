Dünya Kupası Grup Maçları Tek Maç mı? 2026 Formatı Nasıl İşliyor?

Dünya Kupası grup maçları tek maç değildir. Takımlar grup aşamasında rakipleriyle birer kez karşı karşıya gelir ve toplamda üç maç oynar. Her takım grubundaki diğer üç takımla birer maç yaparak puan toplar.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması şu şekilde ilerler:

Her takım 3 maç oynar

Galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan, mağlubiyet 0 puan getirir

Gruplar genellikle 4 takımdan oluşur

Puan sıralamasına göre ilk iki takım üst tura çıkar

Bu sistem, Dünya Kupası'nın klasik formatı olarak uzun yıllardır uygulanıyor.

Grup maçlarında eleme var mı?

Grup aşamasında takımlar elenmez, sadece puan toplanır. Eleme sistemi grup aşamasından sonra başlar. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar son 16 turuna yükselerek turnuvaya devam eder.

Bu nedenle grup maçları "tek maç eleme" şeklinde değildir ve her takım için en az üç karşılaşma oynanır.

2026 Dünya Kupası formatında değişiklik var mı?

2026 Dünya Kupası'nda takım sayısının artırılmasıyla birlikte grup yapısı ve turnuva formatında bazı değişiklikler yapılmıştır. Ancak grup maçlarının oynanma sistemi temel olarak aynı kalmıştır: Her takım grup içinde üç farklı rakiple karşılaşır.

Sonuç: Dünya Kupası grup maçları tek maç mı?

Hayır. Dünya Kupası grup maçları tek maç değildir. Her takım grup aşamasında üç maç oynar ve puan sistemine göre sıralama belirlenir. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler bir üst tura yükselir ve turnuva eleme usulüyle devam eder.

Futbolseverler için grup aşaması, turnuvanın en kritik ve en heyecanlı bölümlerinden biri olmaya devam ediyor.