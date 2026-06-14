Manisa FK'da Lois Diony belirsizliği sürüyor

DÖRT KULÜP TEMAS HALİNDE

MANİSA YÖNETİMİ MASADA

TÜRKİYE'DE 28 GOLÜ BULUNUYOR

Manisa FK formasıyla çıktığı 38 resmi maçta rakip fileleri 22 kez havalandırarak takımının hücum yollarındaki en büyük gücü olan ve geride kalan sezona damga vuran 33 yaşındaki Lois Diony'nin kulübüyle olan sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor. Oyuncunun serbest statüye geçecek olması, şimdiden transfer piyasasında hareketliliğe neden oldu.Başarılı golcünün kontratının sonuna yaklaşmasıyla birlikte 1. Lig'den birçok iddialı ekip transfer için harekete geçti. Deneyimli forveti kadrosuna katmak isteyen ve oyuncu cephesiyle resmi temas kuran kulüpler şu şekilde sıralandı:Batman PetrolsporPendiksporVan Spor FKAnkara KeçiörengücüDiony'nin transferi için bu dört kulübün nabız yokladığı süreçte, tecrübeli futbolcunun geleceğine dair henüz net bir karar vermediği öğrenildi. Diğer yandan Manisa FK yönetiminin de en önemli hücum silahını kaybetmek istemediği ve yola birlikte devam etmek adına sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürdüğü vurgulandı. Ancak Ege temsilcisinin şu ana kadar süreci imza aşamasına taşıyacak net bir hamle yapamadığı kaydedildi.Kariyerinde daha önce yine 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un da formasını terleten Fransız santrfor, Türkiye'deki istikrarlı grafiğiyle dikkat çekiyor. Diony, Bandırmaspor ve Manisa FK formalarıyla Türkiye profesyonel liglerinde bugüne kadar toplam 28 gole imza atarak skorer kimliğini kanıtlamış durumda.