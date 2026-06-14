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Manisa FK'da Lois Diony belirsizliği sürüyor

Geride bıraktığımız sezon 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde sergilediği skorer performansla takımını sırtlayan Fransız forvet Lois Diony'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli oyuncunun transferi için birçok kulüp devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 14:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK'da Lois Diony belirsizliği sürüyor
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Manisa FK formasıyla çıktığı 38 resmi maçta rakip fileleri 22 kez havalandırarak takımının hücum yollarındaki en büyük gücü olan ve geride kalan sezona damga vuran 33 yaşındaki Lois Diony'nin kulübüyle olan sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor. Oyuncunun serbest statüye geçecek olması, şimdiden transfer piyasasında hareketliliğe neden oldu.



DÖRT KULÜP TEMAS HALİNDE
Başarılı golcünün kontratının sonuna yaklaşmasıyla birlikte 1. Lig'den birçok iddialı ekip transfer için harekete geçti. Deneyimli forveti kadrosuna katmak isteyen ve oyuncu cephesiyle resmi temas kuran kulüpler şu şekilde sıralandı:

Batman Petrolspor

Pendikspor

Van Spor FK

Ankara Keçiörengücü



MANİSA YÖNETİMİ MASADA
Diony'nin transferi için bu dört kulübün nabız yokladığı süreçte, tecrübeli futbolcunun geleceğine dair henüz net bir karar vermediği öğrenildi. Diğer yandan Manisa FK yönetiminin de en önemli hücum silahını kaybetmek istemediği ve yola birlikte devam etmek adına sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürdüğü vurgulandı. Ancak Ege temsilcisinin şu ana kadar süreci imza aşamasına taşıyacak net bir hamle yapamadığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DE 28 GOLÜ BULUNUYOR
Kariyerinde daha önce yine 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un da formasını terleten Fransız santrfor, Türkiye'deki istikrarlı grafiğiyle dikkat çekiyor. Diony, Bandırmaspor ve Manisa FK formalarıyla Türkiye profesyonel liglerinde bugüne kadar toplam 28 gole imza atarak skorer kimliğini kanıtlamış durumda.

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