Dorgeles Nene'ye sürpriz teklif; pazarlık başladı!

Fenerbahçe'nin sezon başında önemli bir yatırım yaparak kadrosuna kattığı Dorgeles Nene için Avrupa'dan dikkat çeken bir talip çıktı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın, sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans ortaya koyan Malili kanat oyuncusunu yakından takip ettiği ve transfer için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.
TEKLİF 20 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nene için Stuttgart'ın 20 milyon euro seviyelerinde bir teklif sunabileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuya gelen ilgiden memnun olduğu ancak Nene için aceleci davranmayacağı öğrenildi. Fenerbahçe cephesinde, 25 milyon euro ve üzerindeki tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği konuşuluyor.
39 MAÇTA 17 GOL KATKISI
Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli takımda 39 resmi maçta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın, sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans ortaya koyan Malili kanat oyuncusunu yakından takip ettiği ve transfer için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.
TEKLİF 20 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nene için Stuttgart'ın 20 milyon euro seviyelerinde bir teklif sunabileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuya gelen ilgiden memnun olduğu ancak Nene için aceleci davranmayacağı öğrenildi. Fenerbahçe cephesinde, 25 milyon euro ve üzerindeki tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği konuşuluyor.
39 MAÇTA 17 GOL KATKISI
Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli takımda 39 resmi maçta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.