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Süper Lig'de Ahmed Kutucu yarışı!

Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'den bir talip çıktı. 26 yaşındaki futbolcu için Samsunspor ve Göztepe'nin ardından Rizespor da devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 11:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Süper Lig'de Ahmed Kutucu yarışı!
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Çaykur Rizespor, gelecek sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNDEM AHMED KUTUCU

Teknik direktör Recep Uçar önderliğinde ligin güçlü ekiplerinden biri olmak istieyen yeşil-mavililerde yeni sezon öncesi transferde hareketli günler yaşıyor. Rize ekibi, Galatasaray'da mutsuz günler geçiren ve formadan uzak kalan Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı.

RİZESPOR'UN YAPACAĞI TEKLİF

Ahmed Kutucu için Galatasaray ile görüşmelere başlayacak olan Çaykur Rizespor, sarı-kırmızılı kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

26 yaşındaki futbolcunun da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda forma giymek istediği ve transfere sıcak baktığı öğrenildi.

SAMSUNSPOR VE GÖZTEPE

Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu için daha önce de Samsunspor ve Göztepe gündeme gelmişti.

Ahmed Kutucu, geçen sezon 36 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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