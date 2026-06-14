Süper Lig'de Ahmed Kutucu yarışı!

Çaykur Rizespor, gelecek sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
GÜNDEM AHMED KUTUCU
Teknik direktör Recep Uçar önderliğinde ligin güçlü ekiplerinden biri olmak istieyen yeşil-mavililerde yeni sezon öncesi transferde hareketli günler yaşıyor. Rize ekibi, Galatasaray'da mutsuz günler geçiren ve formadan uzak kalan Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı.
RİZESPOR'UN YAPACAĞI TEKLİF
Ahmed Kutucu için Galatasaray ile görüşmelere başlayacak olan Çaykur Rizespor, sarı-kırmızılı kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
26 yaşındaki futbolcunun da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda forma giymek istediği ve transfere sıcak baktığı öğrenildi.
SAMSUNSPOR VE GÖZTEPE
Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu için daha önce de Samsunspor ve Göztepe gündeme gelmişti.
Ahmed Kutucu, geçen sezon 36 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
GÜNDEM AHMED KUTUCU
Teknik direktör Recep Uçar önderliğinde ligin güçlü ekiplerinden biri olmak istieyen yeşil-mavililerde yeni sezon öncesi transferde hareketli günler yaşıyor. Rize ekibi, Galatasaray'da mutsuz günler geçiren ve formadan uzak kalan Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı.
RİZESPOR'UN YAPACAĞI TEKLİF
Ahmed Kutucu için Galatasaray ile görüşmelere başlayacak olan Çaykur Rizespor, sarı-kırmızılı kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
26 yaşındaki futbolcunun da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda forma giymek istediği ve transfere sıcak baktığı öğrenildi.
SAMSUNSPOR VE GÖZTEPE
Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu için daha önce de Samsunspor ve Göztepe gündeme gelmişti.
Ahmed Kutucu, geçen sezon 36 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.