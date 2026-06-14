Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Avustralya, tarihinde bir ilki Milli Takımımıza karşı yaşadı

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçında Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya Milli Takımı, turnuva tarihinde bir ilki başardı. Avustralya, Dünya Kupası sahnesinde ilk kez UEFA bölgesinden bir rakibine karşı sahadan iki farklı galibiyetle ayrılırken, turnuva tarihindeki toplam beşinci zaferine de ulaştı.

calendar 14 Haziran 2026 10:15 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Avustralya, tarihinde bir ilki Milli Takımımıza karşı yaşadı
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2026 FIFA Dünya Kupası, istatistiksel ilklere ve yeni rekorlara sahne olmaya devam ediyor. Organizasyondaki grup aşamasının ilk müsabakasında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelen Avustralya, sahadan 2-0'lık net bir skorla üstün ayrılarak turnuvaya 3 puanla giriş yaptı.



AVRUPA TAKIMLARINA KARŞI İLK İKİ GOLLÜ FARK

Türkiye karşısında elde edilen bu skor, Avustralya futbol tarihi açısından özel bir önem taşıyor. Verilere göre Avustralyalılar, Dünya Kupası finallerine katılım gösterdikleri süreç boyunca ilk kez UEFA bölgesinden bir rakibi iki gol farkla mağlup etmeyi başardı.



DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ BEŞİNCİ ZAFER

Avustralya Milli Takımı, Türkiye maçında aldığı bu sonuçla birlikte Dünya Kupası turnuvalarında mücadele ettiği altı organizasyondaki toplam beşinci galibiyetini elde etti. Takımın Dünya Kupası tarihindeki diğer galibiyet istatistikleri ve skorları şu şekilde sıralandı:

2006 Dünya Kupası: Japonya karşısında alınan 3-1'lik galibiyet.

2010 Dünya Kupası: Sırbistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyet (Bir Avrupa temsilcisine karşı elde edilen ilk galibiyet).

2022 Dünya Kupası: Tunus karşısında alınan 1-0'lık galibiyet.

2022 Dünya Kupası: Danimarka karşısında alınan 1-0'lık galibiyet.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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