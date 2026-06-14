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Beşiktaş'ta Lauriente ısrarı sürüyor! İşte çılgın teklifin detayları

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, gündemdeki isimlerden Armand Lauriente için İtalyan kulübü Sassuolo ile görüşmeler devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlıların yaptığı 15 milyon avro ve bonuslardan oluşan teklif, 25 milyon avro talep eden Sassuolo tarafından kabul edilmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 13:04
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Lauriente ısrarı sürüyor! İşte çılgın teklifin detayları
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Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta, transfer sürecini Futbol Direktörü Önder Özen yürütüyor. İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda kanat mevkisine öncelik veren siyah-beyazlı yönetim, hedeflerinin ilk sıralarında yer alan 27 yaşındaki Armand Lauriente için Sassuolo ile resmi temaslara başladı.



BONSERVİS BEKLENTİSİNDE FARK BULUNUYOR
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Fransız sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Sassuolo yönetimine 15 milyon avro ve çeşitli başarı bonuslarını içeren bir teklif sundu.

Ancak Serie A temsilcisinin, oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmasına rağmen bu ilk teklifi şu aşamada yetersiz bulduğu aktarıldı. Yeşil-siyahlı kulübün, Lauriente'nin transferi için bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon avro talep ettiği ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin bu rakamlar üzerinden sürdüğü belirtildi.



MARSİLYA DA DEVREDE: ALTERNATİFLER HAZIR
Armand Lauriente'nin transfer durumu sadece Beşiktaş'ın değil, Avrupa'nın diğer kulüplerinin de radarında bulunuyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya başta olmak üzere çeşitli kulüplerin 27 yaşındaki deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

Öte yandan Beşiktaş Yönetiminin, Sassuolo'nun talep ettiği bonservis bedelinde indirime gitmemesi ve kulübün belirlenen transfer bütçesinin aşılması durumunda, listede yer alan alternatif kanat oyuncularına yöneleceği ifade edildi.

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