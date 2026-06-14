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Altınordu'da Özkan para değil pay istiyor

Altınordu'yu devretmek isteyen başkan Seyit Mehmet Özkan, oyuncu satışlarından pay istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 14:17
Altınordu'da Özkan para değil pay istiyor
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Altınordu'da A takımı devretmek isteyen başkan Seyit Mehmet Özkan'ın devir işlemi için yatırımcı adaylarından bir bedel talep etmediği iddia edildi.

Seyit Mehmet Özkan'ın altyapıdan yetişip farklı kulüplerde forma giyen genç oyuncuların ikinci satışlarından gelecek transfer ücreti paylarını talep ettiği bildirildi.

Altınordu geçen sezon altyapısını dağıtıp genç oyuncularını Süper Lig kulüplerine bedelsiz göndermiş, ancak sözleşmelere bir sonraki transferden yüzde 50 pay alma şartı eklemişti.

Şimdiye kadar biri Ankara, diğeri İzmir Torbalı'dan olmak üzere iki yatırımcı ile ciddi görüşmeler yapıldığı ancak anlaşma sağlanamadığı gelen haberler arasında yer aldı.

Torbalı'daki yatırımcının kulübün ismini değiştirmek istediği, Seyit Mehmet Özkan'ın bu talebi kabul etmediği dile getirildi. Altınordu Başkanı Özkan, futbol okullarını, kulübün tesislerini ve minik yaş gruplarındaki takımları bünyesinde tutmayı planlıyor.

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