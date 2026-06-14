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Galatasaray'da 3 futbolcu için kapı kapalı

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, takımdaki 3 futbolcunun ayrılığına izin vermiyor. Victor Osimhen, Barış Alper ve Uğurcan Çakır için kulübe gelecek teklifler hemen geri çevrilecek.

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calendar 14 Haziran 2026 11:27
Haber: Sabah
Galatasaray'da 3 futbolcu için kapı kapalı
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Bir yandan takıma yeni isimleri katmaya çalışan Galatasaray bir yandan da kadrosunu korumaya çalışıyor. Üst üste elde edilen dört şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalması nedeniyle sarı-kırmızılı oyuncular, Avrupa'nın dikkatini üzerine çekmiş durumda.

"OYUNCULARIMIZI SATMIYORUZ"

Özellikle de Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın isimleri Avrupa takımlarıyla anılıyor. Kulübe ulaşan resmi bir teklif olmasa da Başkan Dursun Özbek, tavrını belli etti: "Oyuncularımızı satmıyoruz."

YANLARINA UĞURCAN EKLENDİ

Sezon başında Napoli'den 75 milyon euro'ya transfer edilen Victor Osimhen'i 120 milyon euro'ya bile satmayacaklarını ifade eden başkan Dursun Özbek, geçen sezon takımdan ayrılışına izin vermediği Barış Alper Yılmaz'ı da yine göndermeyecek. Sergilediği performansla devlerin ilgini çeken Uğurcan Çakır'ın ismi de bu iki futbolcunun yanına eklendi.

Dursun Özbek, nasıl bir teklif gelirse gelsin Osimhen, Barış ve Uğurcan'ın ayrılmasına izin vermeyecek. Kalan futbolcular için ise tekliflere açık.

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