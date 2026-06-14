Murat Yakın: 'Onca emek boşa gitti!'

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Katar ile 1-1 berabere kalan İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İsviçre basınına konuşan Yakın, özellikle ilk yarıda değerlendiremedikleri pozisyonların sonucu doğrudan etkilediğini belirterek, "Kaçırdığımız fırsatlar bizi fazlasıyla üzdü. Çok emek harcadık ancak bunun karşılığını alamadık." ifadelerini kullandı.



Katar'ın savunmada iyi bir performans sergilediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, oyun planlarının büyük ölçüde işlediğini ancak skorun düşük kalmasının rakibe umut verdiğini söyledi.



Karşılaşmanın son bölümlerinde takımının gerekli oyun zekasını ortaya koyamadığını dile getiren Yakın, "Son anlarda gereken kurnazlığı gösteremedik. Topu daha iyi çevirmeli ve rakibe bu kadar kolay teslim etmemeliydik. Kanat değişimlerinde yeterince hızlı yerleşemedik ve sonunda ceza sahamıza gelen bir ortada cezalandırıldık." değerlendirmesinde bulundu.



İsviçre, Katar karşısında öne geçmesine rağmen uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



