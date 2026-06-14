Ancelotti: 'Takım gergindi, her yere yansıdı'

Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Fas ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ancelotti, turnuvanın ilk maçında alınan sonucun tek başına belirleyici olmayacağını vurgulayarak, "Dünya Kupası'nı ilk maçla kazanmazsınız" dedi.



ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanan karşılaşmada Brezilya, Ismael Saibari'nin golüyle geriye düşmüş, Vinicius Jr'ın golüyle beraberliği yakalamıştı.



Maçın ardından takımının performansını değerlendiren Ancelotti, özellikle başlangıç bölümünde zorlandıklarını ifade etti.



"Zor bir maçtı, özellikle başlangıçta. Takım biraz gergindi ve bu her yere yansıdı. İyi oynamadık ancak moralimizi kaybedemeyiz. Bu Dünya Kupası'ndaki ilk maç ve her şeyin en baştan mükemmel olmasını bekleyemeyiz. Bu sonuçla devam edeceğiz, kötü değil ama ikinci maçtan itibaren toparlanacağız. Dünya Kupası'nı ilk maçla kazanmazsınız," ifadelerini kullandı.



VINICIUS: "ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK"



Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. ise maçın ardından yaptığı değerlendirmede, kötü başlangıcın bedelini ödediklerini söyledi.



Real Madridli futbolcu, "Çok kötü bir başlangıç yaptık. Golü yedikten sonra toparlanmak zor oluyor, özellikle bu turnuvanın ilk maçında. Bu bir Dünya Kupası, kolay maç yok. Gelişmemiz ve büyümemiz gerekiyor," dedi.



