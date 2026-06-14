İskoçya'dan 36 yıl sonra tarihi zafer!

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında İskoçya ile Haiti karşı karşıya geldi. New England Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskoçya, 1-0'lık skorla kazandı.İskoçya'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada John McGinn kaydetti.Son Dünya Kupası galibiyetini 1990'da İsveç'e karşı alan İskoçya, 36 yıl sonra tekrar bu sevinci yaşadı.Bu sonucun ardından İskoçya, 3 puanla grup lideri oldu. Haiti ise ilk maçını puansız geçti.İskoçya, bir sonraki maçında Fas ile 202 Haziran'da karşılaşacak. Haiti ise aynı gün Brezilya ile karşı karşıya gelecek.