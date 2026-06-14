İskoçya'dan 36 yıl sonra tarihi zafer!
İskoçya, Haiti'yi John McGinn'in golüyle mağlup etti ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda galibiyet sevinci yaşadı.
İskoçya'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada John McGinn kaydetti.
Son Dünya Kupası galibiyetini 1990'da İsveç'e karşı alan İskoçya, 36 yıl sonra tekrar bu sevinci yaşadı.
Bu sonucun ardından İskoçya, 3 puanla grup lideri oldu. Haiti ise ilk maçını puansız geçti.
İskoçya, bir sonraki maçında Fas ile 202 Haziran'da karşılaşacak. Haiti ise aynı gün Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
⚽ 🏴John McGinn, Haiti'nin direncini kırdı!pic.twitter.com/kT6jUectHV
— Sporx (@sporx) June 14, 2026
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