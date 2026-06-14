Julen Lopetegui: 'Gurur duyuyorum!'

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında İsviçre ile Katar, 1-1 berabere kaldı.



Dünya Kupası'ndaki ilk puanını İsviçre karşısında alan Katar, 2022'de ev sahibi olduğu turnuvanın grup aşamasındaki 3 müsabakayı da kaybetmişti.



Karşılaşmanın ardından "Takımımla gurur duyuyorum" diyen Katar'ın İspanyol teknik direktörü Julen Lopetegui, "Onlara, golü atmasaydık ve berabere kalmasaydık bile, bugün gösterdikleri zihniyet ve disiplinden gurur duyacağımı söyledim. Ama neyse ki gol attık ve olay bitti. Bazen biraz şanslıydık ama hayatta ve sporda biraz şansa sahip olmak için inanmanız ve çalışmanız gerekiyor. Bu yüzden oyuncular adına çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



