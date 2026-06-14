Efeler, İtalya'dan set alamadı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada'nın Ottowa şehrinde mücadele eden Filenin Efeleri, etabın son maçında 14 Haziran saat 21.30'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Müsabaka; TRT, S Sport veS Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
SALON: TD Place
HAKEMLER: Walter Hugo Mechan Vera (Peru), Samara Sevor (Kanada)
TÜRKİYE: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Matic, Kaan, Muhammed)
İTALYA: Gargiulo, Porro, Sani, Sanguinetti, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Rychlicki, Porro, Mati, Pace)
SETLER: 27-29, 14-25, 20-25
SÜRE: 86 dakika
2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada'nın Ottowa şehrinde mücadele eden Filenin Efeleri, etabın son maçında 14 Haziran saat 21.30'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Müsabaka; TRT, S Sport veS Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
SALON: TD Place
HAKEMLER: Walter Hugo Mechan Vera (Peru), Samara Sevor (Kanada)
TÜRKİYE: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Matic, Kaan, Muhammed)
İTALYA: Gargiulo, Porro, Sani, Sanguinetti, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Rychlicki, Porro, Mati, Pace)
SETLER: 27-29, 14-25, 20-25
SÜRE: 86 dakika