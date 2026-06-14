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Efeler, İtalya'dan set alamadı

A Millî Erkek Voleybol Takımımız, VNL ilk hafta üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 04:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Efeler, İtalya'dan set alamadı
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada'nın Ottowa şehrinde mücadele eden Filenin Efeleri, etabın son maçında 14 Haziran saat 21.30'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka; TRT, S Sport veS Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SALON: TD Place

HAKEMLER: Walter Hugo Mechan Vera (Peru), Samara Sevor (Kanada)

TÜRKİYE: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Matic, Kaan, Muhammed)

İTALYA: Gargiulo, Porro, Sani, Sanguinetti, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Rychlicki, Porro, Mati, Pace)

SETLER: 27-29, 14-25, 20-25

SÜRE: 86 dakika

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