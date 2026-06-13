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Shakhtar Donetsk'ten Ryan Roberto'ya 9 milyon euro

Shakhtar Donetsk, Flamengo forması giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ryan Roberto için Brezilya temsilcisi ile 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 16:22
Haber: Sporx.com dış haberler
Shakhtar Donetsk'ten Ryan Roberto'ya 9 milyon euro
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Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, transferlerine devam ediyor.

YENİ TRANSFER HAZIRLIĞI

Ukrayna temsilcisi, Oleksandr Karavayev transferinin ardından Flamengo'dan Ryan Roberto'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Shakhtar Donetsk, 18 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu için Flamengo ile anlaşma sağladı.

9 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA

Shakhtar Donetsk, Ryan Roberto transferi için 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ryan Roberto transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Flamengo'nun U20 takımında forma giyen genç oyuncu, bu sezon 18 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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