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Chicago Fire'dan Leon Goreztka hamlesi

Chicago Fire, Bayern Münih'ten ayrılan Alman orta saha oyuncusu Leon Goreztka ile görüşüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chicago Fire'dan Leon Goreztka hamlesi
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Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpten ayrılan Leon Goreztka ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

MLS ekiplerinden Chicago Fire, Goreztka'yı kadrosuna katmak istiyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Chicago Fire'ın, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Alman orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

LEWANDOWSKI İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Chicago Fire, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski ile de görüşüyor.

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