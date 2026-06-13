Chicago Fire'dan Leon Goreztka hamlesi

Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpten ayrılan Leon Goreztka ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



MLS ekiplerinden Chicago Fire, Goreztka'yı kadrosuna katmak istiyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, Chicago Fire'ın, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için girişimlerde bulunduğu belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Bayern Münih'te geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Alman orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.



LEWANDOWSKI İLE GÖRÜŞME



Öte yandan Chicago Fire, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski ile de görüşüyor.



