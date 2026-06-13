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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Arda Okan Kurtulan

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, sarı-lacivertliler eski oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 15:00 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 15:01
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Arda Okan Kurtulan
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Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz transfer düğmesine basan Aziz Yıldırım'dan flaş bir hamle geldi.

Sarı-lacivertli kurmayların yaptığı toplantıda yerli takviyesi yapma kararı da alınırken, eski yıldıza göz dikildi.

ARDA OKAN SÜRPRİZİ

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan ile ilgileniyor.

Fenerbahçe cephesinin, genç sağ bek için İzmir temsilcisiyle temaslara başladığı iddia edildi.

DEVLERİN RADARINDA

Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla çıkış yapan Arda'nın diğer Süper Lig devleriyle de anılıyordu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan Göztepe'nin 23 yaşındaki futbolcusu için talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

Yapılan habere göre, Göztepe Kulübü, Arda Okan için 10 milyon Euro civarında bir beklentisi bulunuyor.

Genç yıldız, sağ bekin yanı sıra sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

F.BAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda, sırasıyla Adana Demirspor, Karacabey, Diyarbekir ve Göztepe formaları giydi.

PERFORMANSI

Bu sezon 32 karşılaşmada görev yapan Arda Okan, 4 kez fileleri havalandırırken, 3 defa da gol pası verdi.

Arda Okan Kurtulan, Makedonya ve Arnavutluk Milli Takımları'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyme şansı yakaldı.

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